Vanavond op tv: Gasconflict Polen en Rusland • Oekraïners aan het werk • Een nacht Tijuana

Geen Russisch gas voor Polen

De levering van Russisch gas aan Polen is vanochtend stopgezet, zegt het Poolse staatsgasbedrijf PGNiG. Of Bulgarije ook geen gas meer krijgt, is onduidelijk.

De twee landen zeiden gisteren dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom hen had laten weten vanaf vanochtend 08.00 uur de gaskraan dicht te draaien. Gazprom wilde dat zelf aanvankelijk niet bevestigen, maar het bedrijf heeft nu bevestigd de levering van gas aan de twee landen inderdaad te hebben stopgezet.

Wat betekent dit? Voor Polen en Bulgarije, maar ook voor andere landen?