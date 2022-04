Colombiaanse oud-militairen bekennen doden van burgers

Middels het tribunaal kunnen alternatieven voor gevangenisstraffen worden geboden, als de daders meewerken met de autoriteiten en eventuele misdaden bekennen. Een rechter van het tribunaal zei voorafgaand aan de bekentenissen dat "na jaren van stilte en angst", de tijd voor de waarheid "eindelijk is aangebroken". Een Colombiaanse oud-generaal is vorig jaar veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij 104 van soortgelijke "vals positief"-moorden.

"Ik erken en aanvaard mijn verantwoordelijkheid als medepleger van deze oorlogsmisdaden", zei een van de militairen, Nestor Gutierrez. "We hebben onschuldige mensen vermoord. Ik wil benadrukken dat degenen die we hebben gedood eenvoudige burgers waren." Hij zegt dat druk van hogerop een rol speelde bij de gebeurtenissen. Volgens het tribunaal zijn meer dan 6000 burgers op deze manier omgekomen.

Tien oud-militairen, onder wie een generaal, spraken bij een hoorzitting van een speciaal tribunaal in de stad Ocaña, in de regio waar deze moorden hebben plaatsgevonden. Ze staan bekend als de "vals-positief"-moorden, waarmee wordt aangeduid dat de onschuldige slachtoffers werden afgeschilderd als guerrillastrijders. Het tribunaal werd opgericht als onderdeel van het vredesakkoord dat in 2016 tussen de rebellenbeweging FARC en de regering werd bereikt.

In Colombia hebben oud-militairen hun betrokkenheid bij het doden van meer dan honderd burgers in 2007 en 2008 bekend. De burgers werden ontvoerd en gedood, en ten onrechte neergezet als leden van linkse guerrillagroepen.

Correspondent Nina Jurna:

"De bekentenissen van deze oud-militairen geven de familieleden van de nabestaanden een stuk erkenning en kracht met betrekking tot de onschuld van hun geliefden. Maar de getuigenissen vormen ook een mijlpaal binnen het vredesakkoord dat in 2016 werd gesloten. De hoorzittingen van het tribunaal vormen een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken rondom de vrede. Maar lange tijd was de kritiek dat het allemaal veel te traag ging met de implementatie van de afspraken en dat de zittingen van het tribunaal niet op gang kwamen.

Bij de zitting van deze week ging het vooral om de misdaden van de militairen die in de regeerperiode van oud-president Uribe zijn gepleegd, en de verwachting is dat er nog veel meer naar boven zal komen in volgende zittingen van het tribunaal. Ook leden van de guerrillabeweging FARC waarmee het leger vijftig jaar in oorlog was verschijnen binnenkort voor het tribunaal. Het gaat dan vooral de leiding van de FARC en de misdaden, zoals ontvoeringen die zij hebben gepleegd."