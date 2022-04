PSV-trainer Schmidt gaat volgend seizoen aan de slag bij Benfica

Roger Schmidt wordt de nieuwe trainer van Benfica. De Portugese club maakt melding van een principe-akkoord met de Duitse oefenmeester van PSV.

De 55-jarige Schmidt stond twee jaar voor de groep in Eindhoven. Zijn grootste succes boekte hij met het winnen van de KNVB-beker, anderhalve week geleden. In februari had hij al aangegeven dat het huidige seizoen zijn laatste zou zijn bij PSV.

Komst hing al in de lucht

De laatste weken werd al hevig gespeculeerd over een dienstverband van Schmidt bij Benfica, dat een opvolger zocht voor de in december ontslagen Jorge Jesus. Onder leiding van interim-coach Nélson Veríssimo waren de Portugezen desondanks in de Champions League over twee duels te sterk voor Ajax.

PSV stelde aan het begin van deze maand Ruud van Nistelrooij aan als opvolger van Schmidt.