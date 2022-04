Drukte op Schiphol, toegang terminal beperkt

Schiphol waarschuwt vanmiddag voor grote drukte op de luchthaven. De toegang tot de terminal is beperkt en reizigers moeten rekening houden met een langere wachttijd.

De drukte is volgens Schiphol te wijten aan de grote aantallen reizigers in de meivakantie en de personeelstekorten. "In de hele meivakantie is het druk", zegt een woordvoerder. "En ook vandaag zijn de personeelstekorten, bijvoorbeeld bij de security controle, ook weer een uitdaging."

De terminal van de luchthaven is beperkt om de "grote passagiersstromen in goede banen te leiden". Hoelang de drukte nog aanhoudt is volgens de woordvoerder niet te zeggen.

Zaterdag werden reizigers door drukte en chaos opgeroepen om niet meer naar de luchthaven te komen. Dat kwam onder meer door een staking onder het bagagepersoneel, waardoor tientallen vluchten werden geannuleerd. Het personeel staakte vanwege de hoge werkdruk en de arbeidsvoorwaarden.

Een van de reizigers filmde de lange rijen: