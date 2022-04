Winnende Van de Zandschulp hoopt in München het spoor van Verkerk te vinden

Op het Duitse graveltoernooi, waar Martin Verkerk in 2004 de finale haalde, was Van de Zandschulp de beste op de belangrijke momenten.

De Veenendaler verspeelde in de eerste set weliswaar een 2-0, 40-15 voorsprong, maar hield in de tiebreak ondanks een achterstand zijn hoofd koel.

Beiden in 2021 doorgebroken

De pas twintigjarige Nakashima beleefde net als de 26-jarige Van de Zandschulp in 2021 zijn doorbraak door twee ATP-finales te halen (in Atlanta en Los Cabos). De Amerikaanse nummer 76 van de wereld brak de Nederlander direct in de tweede set, maar drukte niet door.

Van de Zandschulp, vorig jaar kwartfinalist op de US Open, herstelde in de van beide kanten rommelige set (vijf servicebreaks in totaal) de schade. Hij plaatste vervolgens op 3-2 de definitieve break en serveerde op 5-3 de partij probleemloos uit.

Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen qualifier Egor Gerasimov uit Belarus, de nummer 150 van de wereld.