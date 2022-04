Derksen misbruikte in z'n jonge jaren bewusteloze vrouw, Talpa wil gesprek

Talpa Network, eigenaar van zender SBS6 waar Vandaag Inside op wordt uitgezonden, zegt "enorm geschrokken" te zijn van de bekentenis van Derksen. "Dit is een ernstige zaak. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan", zegt een woordvoerder.

"Als ik eraan terugdenk, je schaamt je kapot. Het is een heel smerig verhaal, maar dat soort dingen gebeurde. Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We gingen mee naar die woning en die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Ik weet nog wel en ik ben er niet trots op... Die juffrouw lag bewusteloos op de bank en er stond zo'n grote kaars. Die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan."

Johan Derksen heeft in zijn talkshow Vandaag Inside gezegd dat hij een bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd. In de aflevering van gisteravond werd gediscussieerd over presentator Johnny de Mol, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik . Naar aanleiding daarvan vertelde Derksen een verhaal over wat hij "een jeugdzonde" noemt.

In een reactie tegen de NOS zegt Johan Derksen nog geen afspraak te hebben met Talpa voor een gesprek. Ook zegt hij dat zich niet druk maakt over de commotie die is ontstaan: "Ik zie het allemaal wel. Ik ben er niet trots op. Maar ik zei het in een bepaalde context, om duidelijk te maken hoe er tegenwoordig op dit soort dingen wordt gereageerd. Dat heb ik blijkbaar goed ingeschat." Een verdere reactie zegt Derksen te bewaren voor de uitzending van Vandaag Inside van vanavond.

Het criterium dat alleen sprake is van verkrachting als er dwang of geweld aan te pas komt, wordt dan geschrapt. De wet moet dit voorjaar worden behandeld in de Tweede Kamer en in 2024 ingaan.

Het kabinet stelde in 2020 een wetswijziging voor waardoor alle vormen van onvrijwillige seks worden gezien als verkrachting. In die wet moet een soort "ondergrens" komen. Als iemand op grond van bijvoorbeeld (non-)verbale signalen hoort te weten dat een ander geen seks wil, maar daar geen rekening mee houdt, kan die persoon straks strafbaar worden gesteld voor "schuld aan verkrachting".

Op verkrachting staat een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar. Er moet worden aangetoond dat er sprake was van "het binnendringen van het lichaam" en dat dit onder dwang is gebeurd of dat er geweld is gebruikt.

In de uitzending van gisteren vraagt presentator Wilfred Genee of hij het gevoel had dat het met wederzijdse instemming was gebeurd. "Technisch gezien zal een officier van justitie dat als verkrachting kunnen uitleggen", reageert Derksen. "We hebben allemaal onze jeugdzonden, hè. Ik denk dat iedereen avonturen beleefd heeft waar je later van zegt: 'Nou, dat was niet zo netjes.'"

Het verhaal kan op gelach rekenen in de studio, onder meer van tafelgast Steven Brunswijk en collega-tafelheer René van der Gijp. "Ze heeft nog geluk gehad", zegt Van der Gijp. "Voor hetzelfde geld staat er een honkbalknuppel, dan is ze verder van huis." Ook vroeg hij of Derksen de kaars nog had aangestoken.

Brunswijk lachte ook mee en vroeg: "Hoe groot was die kaars?" In een reactie tegen de NOS zegt hij het moment "als komiek beleefd" heeft: "Want als cabaretier zijnde vertel ik vaak schokkende verhalen die niet echt gebeurd zijn. Vandaar dat ik als cabaretier ervan uitga dat de geschetste situatie 'nooit' heeft plaatsgevonden. Ik ging en ga er nog steeds van uit dat dhr. Derksen dit niet echt heeft gedaan. Mocht dat wel het geval zijn dan is dat natuurlijk een zeer kwalijke zaak."

Derksen vaker in opspraak

Derksen zegt dat het er vroeger anders aan toe ging. "Ik ben opgegroeid in de jaren 60 en 70. Toen waren we met zijn allen veel ruimdenkender en was er heel veel toegestaan. Ze lachten je uit als je aangifte deed. Dan zei de politie: 'Ga maar lekker buitenspelen.'"

Genee noemt het "een apart verhaal". "Als er meisjes slachtoffer zijn, dan is dat wel kwalijk", zegt de presentator. "Dat is heel kwalijk natuurlijk", vult Derksen aan. "Ik kan me niet voorstellen dat je met een juffrouw gaat liggen neuken als ze dat niet wil."

Het verhaal kan op afkeurende reacties rekenen op sociale media: