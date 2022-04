De krankzinnige show die spot met alle wetten in het internationale topvoetbal

Verscheur het tactiekhandboek, schop het whiteboard omver, gooi de laptop met de data-analyses weg en geef ons hier alsjeblieft meer van. Dat is de grote wens van de Engelse krant The Sun, daags na Manchester City-Real Madrid (4-3). De halve finale spot met alle wetten van het internationale topvoetbal, zeker in het stadium van de Champions League waarin het echt om de knikkers gaat. De Spaanse krant La Vanguardia verbaast zich erover dat Real Madrid nog leeft, na de storm van City-aanvallen. Arrogante Benzema Meest geroemde speler is Karim Benzema, nota bene van de verliezende partij. Nadat City had verzuimd de knock-out uit te delen, hield de Fransman de tweekamp spannend door met een uiterst gewaagde penalty de eindstand op het bord te zetten. En dat terwijl hij een paar dagen eerder nog twee strafschoppen miste. "Ik kan alleen maar grinniken en denken: 'Ik kan niet geloven dat Karim Benzema dat zojuist heeft gedaan.' De pure arrogantie ervan, maar ook het geloof en het vermogen om dat te doen", verbaasde oud-voetballer Alan Shearer zich op de Engelse radio. "De durf. Het was ongelooflijk." De trainers Josep Guardiola en Carlo Ancelotti na afloop van City-Real:

Hoewel Real Madrid het grootste Europese clubtoernooi al dertien keer won, heeft het elftal na het vertrek van boegbeelden als Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos wel wat van zijn identiteit verloren. Maar onder impuls van de oudgedienden Luka Modric (36) en Benzema (34) doet De Koninklijke desondanks nog moeiteloos mee. "Niemand kan Real Madrid dood maken", schrijft de Spaanse krant AS. "Het toont de onsterfelijke modus in een geweldige wedstrijd zonder defensie." Vrij rondlopende leeuw En dat is ook The Guardian nu ook duidelijk. "Spelen tegen Real Madrid is als wandelen door een park waarin een leeuw vrij rondloopt. Oké, zelfs best leuk en spannend. En dan is het ineens niet meer oké." Want Manchester City, dat nog veel vaker had kunnen scoren, wacht volgende week ineens nog een zware return.

Bernardo Silva viert de 4-2 - Pro Shots

"Maar dit was wel Real Madrid", memoreert de Daily Mail. "De succesvolste club in de geschiedenis van het Europese voetbal. Leider in de Spaanse competitie met vijftien punten voorsprong. En City sloeg die ploeg neer met zijn aanvallende geweld." Met zeven goals is City-Real niet de productiefste halve finale uit de geschiedenis van de Champions League en zijn voorloper de Europa Cup I. Glasgow Rangers-Eintracht Frankfurt eindigde in 1960 zelfs in 3-6. Maar in zo'n hoge intensiteit als dinsdag werd die wedstrijd bij lange na niet gespeeld.

7 - Man City 4-3 Real Madrid is the joint-highest scoring ever Champions League semi-final, along with Ajax 5-2 Bayern Munich (April 1995) and Liverpool 5-2 Roma (April 2018). Breathless. pic.twitter.com/AqUWHzY59A — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2022

"We zullen onze fans nodig hebben als nooit tevoren", blikt Benzema vooruit op de terugwedstrijd, volgende week woensdag. "We gaan iets magisch doen, namelijk winnen." "Beide teams willen aanvallen en hebben ook kwaliteit om zo te spelen. Het voetbal was een fantastisch schouwspel", blikte manager Josep Guardiola van Manchester City terug. "Helaas kregen we goals tegen en konden we zelf niet vaker scoren. Maar ik kan niet meer vragen van mijn spelers dan wat ze nu hebben laten zien."