NIOD: 'Unieke beelden van massamoord door Syrische overheid'

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft ruim twee jaar onderzoek gedaan naar het beeldmateriaal. Daarbij hebben de onderzoekers, van wie een zich voordeed als Assad-aanhanger, via sociale media contact gelegd met de schutter.

Trots

NIOD-onderzoeker Üngör: "We hebben de dader via Facebook een vriendschapsverzoek gestuurd. Dat heeft hij geaccepteerd en toen hebben we hem ongeveer een half jaar lang geïnterviewd." Geconfronteerd met de beelden bagatelliseerde de functionaris aanvankelijk wat erop te zien was. Uiteindelijk zou hij hebben toegegeven: "Ik ben trots op wat ik heb gedaan."

Het was al bekend dat het regime van president Assad verantwoordelijk is voor de dood en marteling van talloze burgers tijdens de nog altijd voortslepende burgeroorlog in Syrië. Maar meestal werden daarvoor loyalisten van Assad ingezet, die geen officiële banden hebben met de overheid.

Signaal aan de samenleving

Üngör stelt dat nooit eerder zo duidelijk is vastgelegd dat het regime direct verantwoordelijk is voor moordpartijen. De daders zijn herkenbaar in beeld en herleid als leden van de beruchte afdeling 227 van de militaire inlichtingendienst.

"Wij trekken hieruit de conclusie dat het Assad-regime op grote schaal burgers uitmoordt als signaal aan de rest van de samenleving om in het gareel te blijven", zegt Üngör in het NOS Radio 1 Journaal.