Elektrische spelersbus en vegan voedsel: de opmars van 's werelds groenste club

25 jaar geleden speelde Forest Green Rovers nog in de Southern Football League Midland Division, vier promoties later debuteert de dorpsclub uit Nailsworth volgend seizoen in de League One, het derde profniveau.

Het is momenteel het mooiste sprookje in het Engelse voetbal. Een club uit een plaatsje van zo'n 7.000 inwoners dat vanuit het amateurvoetbal opstoomt naar de profs.

Desondanks is het contrast met andere Engelse profclubs groot. In de Premier League nemen ploegen regelmatig het vliegtuig voor een uitwedstrijd van 200 kilometer verderop. Manchester United kreeg vorig jaar nog een stortvloed aan kritiek nadat het een vlucht van tien minuten maakte voor een bezoek aan Leicester City.

Die bus, met een aanschafwaarde van bijna 400.000 euro, is nog een van de hoofdbrekens voor de club. Het vervoersmiddel heeft een actieradius van zo'n 300 kilometer, waardoor het lang niet bij alle uitwedstrijden bruikbaar is.

Zaterdag dwong de club met een 0-0 gelijkspel tegen Bristol Rovers de promotie uit de League Two af. Bovendien was het de eerste uitwedstrijd waarbij Forest Green gebruikmaakte van zijn nieuwe elektrische spelersbus.

De elektrische spelersbus is de volgende stap van Forest Green in zijn drang tot vergroening. Die werd in 2010 ingezet, toen Dale Vince voorzitter werd van de club. Hij is directeur van de milieuvriendelijke energiemaatschappij Ecotricity en een bekend milieuactivist in Groot-Brittannië.

Geen hamburger, maar groentewrap

Een van de eerste daden van Vince na zijn aantreden, was het voedselaanbod in de kantine vegan maken. In 2015 werd het stadion volledig vegan. Supporters konden in de rust niet langer fish and chips of een hamburger kopen. Voortaan stonden er groentewraps en biologische friet op het menu.

Langzaam maar zeker werd de club steeds groener. Er verschenen zonnepanelen op het stadion. De spelers kregen elektrische auto's, die ze tijdens de training aan de oplaadpaal naast het veld zetten en droegen shirts van gerecycled plastic en koffieprut.