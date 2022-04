Koningsdag-enquête: vertrouwen in koning Willem-Alexander verder gedaald

Het vertrouwen in Willem-Alexander als koning is, na een forse daling vorig jaar, verder afgenomen. Minder dan de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in zijn functioneren, zo blijkt uit de NOS Koningsdag-enquête 2022, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Ook is minder dan de helft tevreden over de manier waarop Willem-Alexander de afgelopen jaren heeft geregeerd. Twee jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis in 2020, was dat nog ruim driekwart.

Ipsos vertrouwen in Willem-Alexander - NOS

De dalende trend in de waardering voor de koning uit zich ook in het rapportcijfer dat hij krijgt: een 6,7. Een ruime voldoende, maar wel beduidend lager dan de 7,7 in 2020. De koning wordt vooral als minder meelevend ervaren dan in de voorgaande jaren. Ook vinden mensen hem minder betrokken en menselijk. De kritiek is vooral gericht op de 'verkeerde keuzes' die de koning maakt, blijkt uit de toelichting die mensen geven. "De koning lijkt te veel op zichzelf gericht. Jagen op zijn landgoed, feestjes geven en naar Griekenland vliegen tijdens de coronacrisis: niet goed", zegt iemand. Een ander vindt dat de koning "soms weinig inlevingsvermogen toont voor problemen onder de bevolking". De waardering voor koningin Máxima is met een 7,6 nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar, maar is wel lager dan de 8,0 die ze in 2020 en de jaren daarvoor kreeg. Over haar rol naast het staatshoofd zijn bijna 7 op de 10 Nederlanders tevreden.

Koninklijk Huis-verslaggever Albert Bos: "Dit zijn opnieuw beroerde cijfers voor de koning. Zowel het vertrouwen als de tevredenheid bij Willem-Alexander liggen onder de helft. Terwijl dat voor de steun van de monarchie en bij koningin Máxima niet zo is. Daarbij kun je dus concluderen dat het vooral het staatshoofd in persoon raakt en niet zozeer de steun voor het koningshuis.

Tijdens de coronacrisis is de koning niet zichtbaar genoeg geweest, vindt ruim een derde. En 4 op de 10 Nederlanders voelden zich in die periode niet gesteund door de koning. Een bijna even grote groep vindt dat het koningspaar zich niet solidair heeft getoond met het Nederlandse volk. De algemene kritiek is dat de koning zich niet voldoende aan de coronamaatregelen heeft gehouden, met onder meer de privéreis naar Griekenland en het feestje voor prinses Amalia op Paleis Huis ten Bosch in de periode dat Nederlanders vooral thuis moesten blijven.

De steun voor de monarchie is dit jaar gelijk aan vorig jaar: 58 procent. Maar dat is wel een flink verschil met 2020, toen nog bijna driekwart van de Nederlanders achter de monarchie stond. Net als vorig jaar vindt een kwart van de Nederlanders een republiek als staatsvorm beter passen bij Nederland. Opvallend is dat de steun voor een republiek langzaamaan toeneemt onder 55-plussers, een groep die eerder voornamelijk voorstander was van de monarchie.

Koninklijk Huis-verslaggever Albert Bos: "De optimist zal zeggen: het stabiliseert, maar in historisch perspectief liggen deze cijfers heel laag. Aan het hof doen ze dit soort cijfers altijd af als temperatuurmeting, ook al hebben ze daar geworsteld met de negatieve berichtgeving van de coronatijd. Maar nu corona achter ons ligt, biedt dat voor hen ook kansen. Je ziet het koninklijk paar weer volop het land ingaan en ze spelen in op de actualiteit. Reken maar dat ze er alles aan doen om die cijfers weer terug te brengen op het oude niveau. Al is het maar omdat volgend jaar een balans wordt opgemaakt als Willem-Alexander tien jaar op de troon zit."