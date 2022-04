Manchester City kan Real Madrid niet afschudden in wervelend kansenfestival

Karim Benzema viert de 4-3 - Reuters

Manchester City was op voorhand gewaarschuwd voor de veerkracht van de aanstaande kampioen van Spanje. Real Madrid leed in de groepsfase op de tweede speeldag al een beschamende nederlaag tegen FC Sheriff Tiraspol. Dat duel zal vooral een curieuze voetnoot blijven, want de comeback tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales en de winst na verlengingen tegen titelhouder Chelsea in de kwartfinales waren nog veel spraakmakender. In die laatste duels was Karim Benzema de grote man met twee hattricks en de beslissende goal tegen Chelsea. City, vorig seizoen verliezend finalist, moest Paris Saint-Germain nog voor zich dulden in de groepsfase, maar kende daarna een probleemloze doortocht naar de negende halve eindstrijd in de Champions League van trainer Pep Guardiola. Sporting Lissabon bleek een flink maatje te klein en in de kwartfinales trapte City niet in de val van Atlético Madrid, al eindigde die confrontatie wel in een flinke knokpartij.

Gabriel Jesus viert de 2-0 - Reuters

In eigen huis overrompelde City de vermaarde tegenstander vanaf het begin en dat leidde al na 94 seconden tot de 1-0 van Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez mocht ongehinderd door de defensie van Real dribbelen en zijn voorzet werd knap ingekopt door de Belgisch spelmaker. Tien minuten later stond het zelfs al 2-0 via Gabriel Jesus. De Braziliaan maakte dit weekend liefst vier goals tegen Watford en werd beloond met pas zijn tweede basisplaats in Europa dit seizoen. Jesus betaalde het vertrouwen terug door makkelijk weg te draaien bij David Alaba en de bal in de verre hoe te schuiven.

City helpt Real in het zadel Na een minuut of twintig richtte Real zich een beetje op, al werden de Spanjaarden in het zadel geholpen door slordig verdedigen van de Engelsen. Zo prutste Ruben Dias in de opbouw, schoot de bal zelfs op de eigen paal en kwam met de schrik vrij. Vlak daarna ontstak Guardiola in woede toen Mahrez hard in het zijnet knalde, terwijl De Bruyne en Phil Foden er veel beter voorstonden. De coach kreeg gelijk, want in plaats van 3-0 stond het even later 2-1. Oleksandr Zintsjenko gaf Benzema een paar centimeter ruimte en meer heeft de Fransman niet nodig: hij stuurde de bal knap in het doel.

Phil Foden viert de treffer van Bernardo Silva met de Portugees samen - Reuters

Ook na rust vonden beide ploegen het veel leuker om aan te vallen dan om te verdedigen. Na mistasten van Eder Militao kreeg Mahrez vrije doorgang naar het doel. De Algerijn mikte op de paal en in de rebound wist ook Foden het net niet te vinden. Even later kon de Catalaanse coach toch applaudisseren. Fernandinho stoomde op langs de lijn en leverde een perfecte voorzet af op het hoofd van Foden, die zo de eerste millennial (geboren na 2000) werd met een treffer in de halve finales van de Champions League achter zijn naam.

Flits van Vinicius Even later speelde Fernandinho - ingevallen voor John Stones - een negatieve hoofdrol. Hij stapte op de middenlijn te gretig in op Vinicius, die zijn landgenoot handig door de benen speelde, in een ruk naar het doel van Ederson rende en besloot met een schuiver in de lange hoek: 3-2. Vlak daarna had Vinicius zelfs 3-3 kunnen maken, maar zijn kopbal ging recht op doelman Ederson af. Tussen de 55ste en 74ste minuut kon het publiek (dat ogen tekortkwam) even tot rust komen, maar daarna ging het weer in volle vaart verder.

Vinicius viert zijn treffer tegen City - Reuters

Real Madrid leek content met de 3-2 tussenstand en bracht met Eduardo Camavinga een extra middenvelder in. Toch knalde Bernardo Silva de bal in de kruising, nadat de Roemeense arbiter István Kovács knap voordeel had gegeven na een overtreding op Zintsjenko. Mahrez had de 5-2 moeten maken, maar hij schoot na een knappe dribbel voorlangs. Prachtige panenka Benzema Nog was Real niet uitgeteld. Opnieuw kwam de recordwinnaar terug in de wedstrijd, met dank aan City-verdediger Laporte die de bal met de arm beroerde in de eigen zestien. Benzema bepaalde met een prachtige 'panenka' de eindstand op 4-3, werd zo met 14 treffers alleen topscorer in de Champions League en verschafte zijn ploeg toch een prima uitgangspositie voor de return in Madrid, volgende week woensdag.