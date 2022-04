'Of er nu draagvlak is of niet: meer legale migratie is noodzakelijk'

De Europese Commissie gaat het makkelijker maken voor niet-EU-burgers om in Europa te werken. Brussel ziet de personeelstekorten in veel landen oplopen. Daarnaast is er sprake van illegale migratie. De EU wil beide problemen te lijf gaan door meer mensen legaal naar Europa te laten komen. In eerste instantie wordt er gedacht aan mensen uit landen als Egypte, Tunesië en Marokko.

De EU wil gaan werken met zogeheten 'talent partnerships' met deze landen. Het idee is dat mensen die in Europa willen werken zich inschrijven. Dat is een win-win-win situatie zo is de gedachte. Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht, legt uit wat dan de winst is. "Het is voor het land van herkomst goed omdat mensen werk vinden en geld verdienen, voor die mensen is dat natuurlijk ook fijn dat ze een baan hebben. En voor de EU-landen kan het helpen banen in te vullen."

'Arbeidsmigranten zijn nodig'

Hans Pruis, directeur van uitzendbureau Solutions Groep, noemt het voorstel van de EU "uitstekend". Hij kent als geen ander het belang van nieuwe arbeidskrachten. Zonder arbeidsmigranten stort de economie in, vreest hij. "Een derde van alle flexkrachten is arbeidsmigrant. We hebben arbeidsmigranten nodig, er is een tekort."

Tesseltje de Lange ziet ook de noodzaak om een arbeidsmigranten aan te trekken. Vooral in het 'middensegment'. Want voor hoger opgeleiden is er de kennismigrantenopleiding. Die kunnen in twee weken een visum krijgen.

Huisvestingsprobleem

Pruis ziet wel een heel groot probleem opdoemen als dit plan wordt doorgevoerd: huisvesting. "Dat is nu al een probleem in Nederland, maar dat wordt alleen maar groter."

De Lange denkt dat het niet veel uit zal maken of er protest komt tegen de komst van meer arbeidsmigranten. "Het is geen kwestie van draagvlak, maar van noodzaak. Wie gaat anders al die zonnepanelen die we nodig hebben voor de energietransitie op het dak leggen?"

De 'partnerships' zouden moeten zorgen voor 'tijdelijke' oplossingen. En dus dringt de vergelijking zich op met de gastarbeiders uit de jaren '60. Ook toen waren er wervingsovereenkomsten en was het de bedoeling dat mensen tijdelijk in Europa zouden werken. Tesseltje de Lange ziet zeker paralellen, maar ook verschillen. "Of het helemaal hetzelfde uitpakt is de vraag. De afstand tussen landen is door (online) ontwikkelingen kleiner geworden."