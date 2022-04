Johnny de Mol stopt met tv-programma na nieuwe beschuldiging

'Dit is voor mij niet te doen' - NOS

Volgens RTL Boulevard kreeg De Mols advocaat Peter Plasman deze week een brief van een stichting tegen seksueel misbruik. Daarin wordt opheldering gevraagd over de beschuldiging van de vrouw. Zij zou een paar jaar geleden door De Mol zijn gedrogeerd met ghb en daarna in een hotel door hem zijn misbruikt.

Plasman noemde de brief tegenover RTL Boulevard vaag. Hij ontkende met klem dat De Mol zich aan de vrouw heeft vergrepen. "Johnny de Mol heeft nimmer, waar dan ook ter wereld, een ander persoon met wat dan ook gedrogeerd en hij heeft ook nimmer iemand seksueel misbruikt."

Beschuldigingen ex-vriendin

Eerder werd bekend dat de ex-vriendin van De Mol hem beschuldigt van drie ernstige gevallen van mishandeling. Shima Kaes bleek daar in 2020 aangifte van te hebben gedaan.

De stichting tegen seksueel misbruik die hem opheldering vroeg over seksueel misbruik van een vrouw wordt bijgestaan door juridisch adviseur die ook Kaes vertegenwoordigt.