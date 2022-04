Rusland stopt met leveren van aardgas aan Polen en Bulgarije

Polen en Bulgarije krijgen vanaf morgenochtend geen Russisch gas meer. Het Poolse staatsenergiebedrijf PGNiG en het Bulgaarse staatsgasbedrijf Bulgargaz kregen dit bericht van het Russische Gazprom.

De leverantiestop gaat om 08.00 uur in. Volgens PGNiG pleegt Gazprom hiermee contractbreuk en zal het stappen ondernemen om de gasleveringen door te laten gaan.

Volgens het Russische staatspersbureau Tass bevestigt Gazprom niet dat het stopt met gasleveringen, maar benadrukt het wel dat de landen "moeten betalen volgens de nieuwe regels". Daarmee wordt gedoeld op de eis die de Russische president Poetin vorige maand aankondigde.

Die eis houdt in dat 'onvriendelijke' landen de gasleveranties voortaan in roebels moeten betalen, in plaats van euro's en dollars. Omdat westerse landen hieraan niet wilden meewerken, stelde Poetin voor via een derdenrekening bij de Gazprombank te betalen, waarbij de euro's en dollars buiten de 'onvriendelijke landen' om worden omgezet in roebels.

De Europese Commissie liet eind vorige week weten dat bedrijven op deze manier waarschijnlijk toch voor gas kunnen betalen.

Einde contract

Polen krijgt gas via de Yamal-pijpleiding, die via Belarus en Polen loopt en voor zo'n 15 procent van het Russisch gas naar Europa zorgt. De twee andere belangrijke pijpleidingen zijn de Nord Stream 1 naar Duitsland en de pijplijn die vanuit Oekraïne naar Slowakije loopt. De gastoevoer door die pijpleidingen lijkt nog normaal te zijn.

De gasprijs dook na het nieuws over Polen even omhoog, maar zakte in later op de avond weer. "Daaraan zie je dat de markt het nieuws serieus neemt", zegt Jilles van den Beukel, energie-analist van het The Hague Centre for Strategic Studies. "Maar ze zijn ook niet verschrikkelijk ongerust, anders was de prijsbeweging een stuk hoger geweest."

Geen zorgen

PGNiG laat weten dat Poolse huishoudens gas blijven krijgen. De minister van Klimaat van Polen zei eerder in een tweet dat de gasopslagen van het land voor 76 procent gevuld zijn en dat er geen zorgen zijn over een gebrek aan gas. Bulgarije, dat meer afhankelijk is van Russisch gas, zegt ook dat het nog niet nodig is om de gasconsumptie te verminderen.

"Ook Duitsland zal er weinig last van hebben, want die is vooral afhankelijk van Nord Stream 1", zegt Van den Beukel. "De gastoevoer in Yamal staat vaak op een laag pitje en wordt vooral gebruikt om de laatste restjes gas door te sturen."

Het contract met Gazprom voor gas via de Yamal-pijplijn zou op initiatief van Polen sowieso al aan het eind van dit jaar worden stopgezet. In oktober is naar verwachting een pijplijn klaar waarbij Polen gas krijgt via Noorwegen. Ook zet Polen meer in op vloeibaar gas.