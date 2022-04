Polen: Rusland stopt met leveren van aardgas

Polen krijgt vanaf morgenochtend geen Russisch gas meer. Het Poolse staatsenergiebedrijf PGNiG zegt dat leverancier Gazprom dat heeft laten weten.

De leverantiestop voor de Yamal-pijpleiding gaat om 08.00 uur in. Volgens PGNiG pleegt Gazprom hiermee contractbreuk en zal het stappen ondernemen om de gasleveringen door te laten gaan.

PGNiG laat weten dat Poolse huishoudens gas blijven krijgen. De minister van Klimaat van Polen zei eerder in een tweet dat de gasopslagen van het land voor 76 procent gevuld zijn en dat er geen zorgen zijn over een gebrek aan gas.

Roebels

Mogelijke reden voor de stop is dat Polen weigert de gasleveringen in roebels af te rekenen. Dat is tegen de zin van de Russische president Poetin, die vorige maand aankondigde dat 'onvriendelijke' landen de gasleveranties voortaan in roebels moeten betalen, in plaats van euro's en dollars. Ook Nederland is voor Rusland een 'onvriendelijk' land.

Ook legde Polen vandaag sancties op aan vijftig Russische oligarchen en bedrijven door hun tegoeden te bevriezen. Op die sanctielijst stond onder meer Gazprom, dat mede-eigenaar is van het Poolse gedeelte van de Yamal-pijpleiding.

Einde contract

De Yamal-pijpleiding stroomt via Belarus en Polen naar Duitsland. Via die weg komt zo'n 15 procent van het Russisch gas naar Europa. De twee andere belangrijke pijpleidingen zijn de Nord Stream 1 naar Duitsland en de pijplijn die vanuit Oekraïne naar Slowakije loopt. De gastoevoer door die pijpleidingen lijkt nog normaal te zijn.

Het contract met Gazprom voor gas via de Yamal-pijplijn zou op initiatief van Polen sowieso al aan het eind van dit jaar worden stopgezet. In oktober is naar verwachting een pijplijn klaar waarbij Polen gas krijgt via Noorwegen. Ook zet Polen meer in op vloeibaar gas.