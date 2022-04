Kweekel en Caljouw naar derde ronde, Mahulette uitgeschakeld op EK badminton

Badmintonners Joran Kweekel en Mark Caljouw hebben zich op de Europese kampioenschappen in Madrid geplaatst voor de derde ronde. Voor Gayle Mahulette zit het toernooi er na de tweede ronde op.

Kweekel speelde tegen de Oekraïner Danylo Bosnioek en won met 21-16, 21-14. Caljouw had meer moeite met de Fin Kalle Koljonen. Hij won in drie games: 22-20, 17-21, 21-10. Kweekel treft in de volgende ronde de Ier Nhat Nguyen, Caljouw staat dan tegenover de Israëliër Misha Zilberman.

Bij de vrouwen ging Mahulette onderuit. De viervoudig Nederlands kampioene verloor in de tweede ronde van de Schotse Kirsty Gilmour met 21-16, 21-11. Ze was de enige Nederlandse vrouw die meedeed aan het enkelspel.

Dubbels

De Nederlandse duo's die actief zijn op de EK hebben een goede dag achter de rug. Het gemengde duo Robin Tabeling en Selena Piek was in de eerste ronde met 21-9 en 21-13 te sterk voor de Schotten Christopher Grimley en Eleanor O'Donnell.