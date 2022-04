Russische feestdag 9 mei komt dichterbij, 'maar echte overwinning claimen kan niet'

Volgens Zandee zou Poetin hooguit kunnen zeggen dat de strijdkrachten succesvol zijn geweest in het veroveren van een verbinding naar de Krim. "Dat past wel in de framing van de Russen, maar meer kunnen ze dan niet claimen." Een andere optie zou volgens hem kunnen zijn dat de Russische leider het over de strijd heeft die nog wordt gevoerd. Zandee: "Dat hij zegt: 'we zijn op weg naar een overwinning'".

"Het ideale scenario voor Poetin zou zijn dat hij de volledige verovering van de Donbas kan presenteren. Maar de klok tikt door. De kans dat dat voor 9 mei gerealiseerd wordt, is heel klein", zegt defensie-deskundige Dick Zandee van instituut Clingendael. "Maar Poetin kan het ook downplayen. Hij kan 9 mei voorbij laten gaan zonder er iets over te zeggen."

De feestdag de Dag van de Overwinning, die Rusland viert op 9 mei, komt steeds dichterbij. Het is de dag waarop Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert. In zijn toespraak zal Poetin mogelijk ook huidige successen willen claimen. Maar welke successen dat zijn in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne is nog de vraag, zeggen defensie-deskundigen.

In de staatsmedia gaat het bij berichtgeving over 9 mei vooral over de voorbereidingen op deze feestdag. Zo komt er zoals ieder jaar een militaire parade. Poetin zal aanwezig zijn op het Rode Plein en een toespraak houden. Er wordt daarin vaak een verband gemaakt met de geschiedenis en de huidige toestand en de rol die Rusland daarin speelt. Waarschijnlijk zal Poetin de overwinning op het Duitsland van Hitler vergelijken met de strijd tegen wat hij noemt 'neonazistische elementen' in Oekraïne.

9 mei is voor de Russen een van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Maar alle speculatie dat de Russen voor 9 mei successen willen behalen en die willen presenteren op deze feestdag zie je vooral in buitenlandse media.

Generaal buiten dienst Mart de Kruif, ziet net als Groot Koerkamp dat vooral in westerse media wordt gesproken over een Russische wens om op 9 mei een overwinning te claimen. "Natuurlijk is het voor Poetin belangrijk, maar je kampt met een tegenstander die niet onder jouw bevel staat. Elke planning is boterzacht." Hij deelt de mening van Zandee dat Poetin "wat er ook gebeurt" in ieder geval succes kan claimen als zijn leger de Donbas verbindt met de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.

Het gebied waar volgens De Kruif "alles om gaat" in de huidige gevechten is het gebied tussen Dnipro en Zaporizja. De Russen willen daar strategische plekken snel in handen krijgen, zodat het Oekraïense leger ingesloten raakt in het oosten. De Russen komen op dit moment vooral vanuit de richting van Loegansk, maar zullen ook steeds meer vanaf Melitopol en Izjoem komen.