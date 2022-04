Oekraïne ziet in Picasso's Guernica actueel symbool van burgerleed

De oorlog in Oekraïne werpt een actueel licht op Pablo Picasso's beroemde schilderij Guernica. Het werk toont de gevolgen van het bombardement op het stadje Gernika in Spaans Baskenland, dat vandaag precies 85 jaar geleden plaatsvond. De Oekraïense president Zelensky refereerde aan het werk in zijn toespraken: "Marioepol is het Guernica van de 21ste eeuw."

Met een plechtigheid in Gernika, zoals de plaats in het Basks heet, werd vandaag het bombardement van 1937 herdacht. De aanval vond plaats tijdens de Spaanse burgeroorlog; Duitse en Italiaanse vliegtuigen bestookten het stadje urenlang. Hitler en de Italiaanse fascistische leider Mussolini steunden de opstandige Spaanse generaals in de burgeroorlog en voerden in Guernica het eerste bombardement op een burgerbevolking in Europa uit. Daarbij werden mogelijk 2000 inwoners gedood.

"Stel je voor hoe het voor de Europeanen zou zijn om wekenlang in kelders te overleven. Het is april 2022. Maar het lijkt april 1937 in Gernika", zei de Oekraïense president Zelensky over de luchtaanvallen in zijn land. Het Oekraïense ministerie van Defensie zette Picasso's schilderij op de eigen Facebookpagina, en er waren vandaag Oekraïense diplomaten bij de herdenkingen in Baskenland.

Burgers zijn slachtoffer

"Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de oorlog die Rusland voert en de Spaanse burgeroorlog", zegt historicus Rob Hartmans. Hij publiceert vandaag een boek over de geschiedenis van de Guernica. "Wat we nu meemaken, is een agressie-oorlog om een land te annexeren. Wat hetzelfde is: hoe in elke oorlog burgers het slachtoffer worden. Dat is nu niet anders."

Hartmans: "De Guernica schreeuwt in stilte. Je wordt overweldigd door het tumult. Je ziet opengesperde monden, een paard in doodsnood. Het geluid is er niet. Maar je snapt het - het is een heel intense ervaring. Je ziet geen soldaten, maar een wanhopige vrouw met een dood kind. Dat is de andere kant van de oorlog. De mensen die nu in Marioepol verschrikkingen meemaken, zullen aanvoelen dat dit schilderij óók over hen gaat."

Pablo Picasso maakte zijn wereldberoemde werk in korte tijd. Hij kreeg de opdracht van de republikeinse regering, die het schilderij in 1937 ophing in het Spaanse paviljoen van de wereldtentoonstelling in Parijs. In de daaropvolgende decennia reisde het werk over de hele wereld. Pas na de dood van dictator Franco (1975) was het werk voor het eerst - zwaar bewaakt - in 1981 in Spanje te zien.