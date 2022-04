Straaljager Hayter is Jumbo Dennis te snel af in proloog Ronde van Romandië

De zesdaagse rittenkoers in het Franstalige deel van Zwitserland wordt traditioneel gebruikt om de klimmersbenen te testen in aanloop naar de Giro d'Italia. Dit jaar valt de bezetting een beetje tegen met renners als Aleksandr Vlasov, Steven Kruijswijk en de winnaar van 2021 Geraint Thomas als kandidaten voor de eindzege.

In de proloog bleven de bergen nog even achterwege: de korte tijdrit voerde langs het oude stadion van voetbalclub Lausanne, via de landingsbaan van het lokale vliegveld naar het nieuwe stadion van de voetbalclub.

Toch was het niet per se een proloog voor grote motoren, want in de vele haakse bochten werd ook de nodige bochtentechniek gevraagd.

Ganna's zwager zet de toon

Italiaans kampioen Matteo Sobrero (BikeExchange), die zijn zwager Filippo Ganna verrassend van de tijdrittitel hield, deelde de hotseat lange tijd met de na ziekte teruggekeerde Maximilian Schachmann. Beiden werden geklokt in dezelfde tijd, tot op de honderdste van een seconde: 6.05,96.