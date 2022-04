Leerdam kijkt uit naar 'geoliede machine waar ik niet hoef na te denken'

Jutta Leerdam had de stap twee jaar geleden al kunnen maken. Een transfer naar Jumbo-Visma hing in het voorjaar van 2020 in de lucht, maar destijds koos ze voor het opzetten van een eigen ploeg, met haar partner Koen Verweij. Na twee seizoenen zet Leerdam nu als rijdster van Team Worldstream alsnog de stap naar Jumbo-Visma. "Op dit moment is het fijn voor mij om in een geoliede machine te stappen waar ik niet zo hoef na te denken. Waarbij ik iets minder aan de randzaken hoef te denken en er wat minder stress van heb. Gewoon focussen op mezelf en keihard schaatsen, ik denk dat dat op dit moment de beste beslissing is."

In februari 2020 werd Leerdam in dienst van Reggeborgh verrassend wereldkampioene op de 1.000 meter. De keuze om een nieuw team te beginnen heeft Leerdam geen windeieren gelegd. Eerder dit jaar veroverde ze in Peking olympisch zilver op de kilometer om enkele weken later wereldkampioene sprint te worden. Prestaties die ze neerzette ondanks de onrust die ze geregeld ervoer. "Ik voel die stress heel erg bij andere mensen. Ik denk dat het goed is als ik er iets minder van meekrijg." Worldstream stopt zonder Leerdam Kort na de aankondiging van het vertrek van Leerdam maakte schaatsploeg Worldstream bekend te stoppen. "Het team is een beetje om mij heen gebouwd, de sponsoren hangen wel grotendeels aan mij. Corendon ging sowieso al niet door (als co-sponsor, red.). Ik had wel het gevoel dat er iets goeds aan zat te komen. Maar Ik wil gewoon liever niet nog een keer de stress en de randzaken eromheen erbij hebben." "Dat is me ook door iedereen geadviseerd. 'Het is het beste voor jou om in een georganiseerde omgeving te stappen. Alleen al daarvan ga je harder rijden', zeggen ze dan."

Na de Winterspelen zijn transfers in de schaatswereld niet ongebruikelijk. Schaatsers zoeken, na olympisch succes of uiteen gespatte dromen, geregeld een nieuwe uitdaging bij een andere ploeg. Maar in tegenstelling tot enkele jaren geleden is er geen zorg om het gebrek aan sponsoren in de sport. "Als je er heel zwart-wit naar kijkt, zit 97 procent van de Nederlandse schaatsers over drie weken in de WW", zei Sven Kramer tijdens de Spelen van Pyeongchang in 2018. Destijds was Lotto-Jumbo (voorloper van Jumbo-Visma) de enige commerciële ploeg met een plan dat tot de volgende Olympische Spelen reikte. Zorgen die met de langlopende contracten van sponsoren als Jumbo-Visma, Reggeborgh en IKO voorlopig niet aan de orde zijn. Op zoek naar een vaandeldrager Met het afscheid van Sven Kramer was Jumbo-Visma wel op zoek naar een nieuw uithangbord voor komende winter. Dat vond het in Jorrit Bergsma. Maar nadat ook Patrick Roest de formatie van Jac Orie verliet - Roest trok met Marcel Bosker naar Reggeborgh - kon Orie nog wel een grote naam gebruiken. Daarvoor kwam hij uit bij Leerdam. "Misschien hebben ze mij ook wel als boegbeeld nodig", constateert Leerdam zelf ook, "en natuurlijk voor de prestaties. Het is denk ik een combinatie van beide."

Ireen Wüst en Sven Kramer namen in maart afscheid van de schaatssport - ANP