VN-topman Guterres pleit bij bezoek aan Moskou voor hulp aan Oekraïeners

VN-secretaris-generaal Guterres heeft bij een bezoek aan Moskou de oprichting bepleit van een driepartijenoverleg voor hulp aan burgers die door de gevechten in Oekraïne in levensgevaar zijn. In dat overleg zouden vertegenwoordigers van Oekraïne, Rusland en de VN moeten samenwerken.

Guterres noemde met name de opening van een humanitaire corridor in de door Rusland belegerde stad Marioepol in het zuiden van Oekraïne. Burgers hebben daar bescherming gezocht in Azovstal-fabriek. Volgens Guterres gaat het om duizenden mensen die zeer dringend levensreddende humanitaire hulp nodig hebben.

Geen toezegging Lavrov

Guterres zei dit na overleg met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Later volgt nog een gesprek met president Poetin.

Lavrov zei dat Rusland bereid is om met de VN samen te werken en dat Rusland voorstander is van een diplomatieke oplossing voor het conflict in Oekraïne. Maar op dit moment zou het nog "te vroeg" zijn om een bemiddelaar aan te wijzen.

Russische invloedsfeer

Lavrov greep de gelegenheid aan om opnieuw tegen het Westen uit te varen. Hij beschuldigde westerse landen van het binnendringen in de Russische geopolitieke invloedsfeer. Ze zouden de banden met Oekraïne hebben aangehaald om Rusland dwars te zitten en te provoceren.

Guterres blijft erbij dat Rusland met de invasie in Oekraïne in strijd met het VN-handvest heeft gehandeld. In dat handvest, dat ook door Rusland is ondertekend, staat onder meer dat lidstaten niet met geweld het grondgebied van andere staten zullen binnenvallen.

De VN-secretaris-generaal pleitte verder voor een staakt-het-vuren en een onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Hij sloot af met een oproep om het internationale recht te respecteren en terug te keren naar de weg van samenwerking.

Morgen reist Guterres naar Kiev om daar te praten met president Zelensky.