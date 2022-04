PVV-leider Wilders terug op Twitter, platform maakt excuses

Na een paar dagen schorsing mag PVV-leider Wilders weer twitteren. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt via zijn Twitter-account. In een screenshot is te lezen dat het bedrijf erkent dat er een fout is gemaakt.

Wilders was geschorst omdat hij volgens het socialemediaplatform de regels voor haatdragend gedrag had overtreden. Volgens Wilders zelf kwam dit door een tweet waarin hij schrijft over "het geweld van de intolerante ideologie islam" en doodsbedreigingen afkomstig van inwoners van Pakistan. Ook noemt hij de profeet Mohammed een "valse profeet". Het betrof een bericht in het Engels dat hij richtte aan de premier van Pakistan.

Twitter zegt dat er toch geen sprake is van een overtreding. Het bedrijf biedt de politicus excuses aan. De NOS heeft de afgelopen dagen op meerdere momenten vragen aan Twitter gesteld over de schorsing, maar daar is tot nu toe niet inhoudelijk op gereageerd.