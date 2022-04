Peking wil Shanghai-scenario voorkomen, inwoners massaal in de rij voor test

Binnen vijf dagen alle Nederlanders drie keer testen op corona. Het lijkt een mission impossible, maar in China deinzen ze niet terug voor een dergelijke operatie. Eind vorige week werd een aantal clusters van coronabesmettingen in Peking vastgesteld en inmiddels moeten zo'n 20 miljoen Pekinezen zich laten testen - drie keer in vijf dagen tijd.

Het leidde al tot lange rijen bij testcentra, soms van honderden meters. Het eerste stadsdeel dat aan de beurt was, is Chaoyang, waar bijna vier miljoen mensen wonen. Het leverde welgeteld één positieve test op. Inmiddels is het aantal positieve gevallen in de metropool opgelopen tot 108. Dat is nog altijd een beperkt aantal in vergelijking met Shanghai, de miljoenenstad waar mensen al weken opgesloten zitten in hun huis.

Hamsteren

Ondanks de beperkte aantallen positieve gevallen brak er gisteren in Peking toch enige onrust uit onder de inwoners. Ze sloegen massaal aan het hamsteren om te voorkomen dat ze zonder voorraden thuis zouden komen te zitten. Ook bezorgers van eten reden af en aan.

Reden voor de paniek in Peking was de crisissituatie die eerder in Shanghai was ontstaan. Door problemen met de bezorging van voedsel en andere primaire levensbehoeften raakten veel inwoners van Shanghai acuut in de problemen.

Kalmerende muziek

De autoriteiten grijpen in de hoofdstad veel sneller in. Zo duurde het in Shanghai ongeveer een maand voordat werd besloten alle inwoners een testverplichting op te leggen. Toen eind maart het oosten van de stad in lockdown ging, waren er al bijna 15.000 actieve besmettingen.

Ook hebben de autoriteiten in Peking een speciale app gelanceerd, bedoeld om te voorkomen dat inwoners gestrest of in paniek raken. Via de app wordt verwezen naar speciale telefoonlijnen, er worden tips gegeven hoe je stress voorkomt. Ook kunnen inwoners via de app spelletjes spelen en kalmerende muziek beluisteren.