Twee doden bij opruimen olievervuiling Mauritius

Twee zeelieden zijn omgekomen en twee anderen vermist nadat hun sleepboot in aanvaring kwam met een ander schip, tijdens een opruimactie van de grote olievervuiling bij Mauritius. Dat heeft de premier van de eilandstaat in de Indische Oceaan bekendgemaakt.

"We doen er alles aan om ze op te sporen", zei premier Jugnauth na een bezoek aan gewonde opvarenden in het ziekenhuis, "met alle middelen en met de hulp van vissers in het gebied."

De aanvaring tussen de sleepboot en een onbemand schip dat die aan het slepen was, vond plaats voor de noordoostkust. De boten waren op de terugweg van de plek waar het Japanse vrachtschip Wakashio in juli aan de grond liep, en vervoerden onderdelen van dat gezonken schip terug naar de haven. Door slecht weer kwamen ze met elkaar in botsing, waarna de sleepboot kapseisde. Van de in totaal acht bemanningsleden kwamen er twee om, twee anderen raakten vermist. De overigen konden worden gered per helikopter.

'De woede neemt toe'

"We hadden eerst de olieramp, daarna de dood van de dolfijnen en nu zijn er twee mensen dood", zei parlementariër Mahend Gungerpersad tegen persbureau Reuters. "Dit zorgt voor weer meer woede onder de bevolking." Afgelopen zaterdag demonstreerden tienduizenden eilandbewoners in de hoofdstad Port Louis tegen de manier waarop de regering de olieramp heeft aangepakt, waarbij in juli zo'n 1000 ton stookolie uit de Wakashio in het water terechtkwam.

Het in tweeën gebroken scheepswrak is vorige week maandag afgezonken. Milieuorganisatie Greenpeace noemde die keuze "de slechtste optie". Greenpeace riep de overheid van Mauritius vorige week op om snel een onderzoek in te stellen naar de dood van tientallen dolfijnen, mogelijk als gevolg van de olieramp.

Milieuactivisten en wetenschappers hebben gewaarschuwd dat de olielekkage een grote ecologische ramp betekent, en voorspellen dat die grote gevolgen heeft voor de economie van Mauritius. De eilandstaat is in grote mate van toerisme afhankelijk. De economische schade kan decennialang doorwerken, zo waarschuwen ze.