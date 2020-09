Dumoulin: 'Fantastische dag voor de ploeg, maar voor mijzelf was het oei'

Dumoulin: 'Ik was niet goed, het ging met hangen en wurgen' - NOS

Hij was blij met het resultaat van de dag - "Ongelooflijk. Primoz toont wederom zijn klasse" - en het teamwork dat Jumbo-Visma had laten zien. Maar Tom Dumoulin was minder te spreken met zijn eigen optreden in de eerste etappe met aankomst bergop in de Tour de France. Het kostte de tweede kopman van Jumbo-Visma, naast Primoz Roglic, de grootste moeite om aan te klampen bij de snel uitdunnende groep die richting de streep denderde. "Ik was niet goed, het was hangen en wurgen en vechten. Ik kon nog net aan bij de eersten finishen, maar het was gewoon niet goed."

Dat hij geen tijd had hoeven inleveren, vormde een schrale troost, zo leek het. "Daar kom ik hier niet voor. Ik wil beter zijn. Het was een fantastische dag voor de ploeg, maar wat mijzelf betreft, is het 'oei!'. Ik had op meer gehoopt." Van Aert: 'Geen verrassing voor mij' Wout van Aart kon met meer genoegen terugkijken. De jonge Belg was van grote waarde voor de Jumbo-Visma-kopmannen door op de slotklim lang de dans leiden. Tot verbazing van menig Tourvolger, maar niet tot die van hemzelf. "Het klinkt misschien raar, maar voor mij was het niet zo'n verrassing."

"We hebben al lastige ritten gehad in de Dauphiné en andere koersen waar ik met de beteren bergop kon. En dit was natuurlijk niet zo'n lange slotklim. Ik wist wel dat dat mij moest liggen. Het wordt voor mij lastiger als het de hele dag op en af gaat met lange cols." Bovendien dwongen de omstandigheden hem er ook wel een beetje toe. "Het was niet echt het plan, maar Tom en Primoz zaten bij mij vooraan, terwijl Sepp (Kuss, red.) en George (Bennett, red.) wat naar achteren zaten. Daarom moest ik bij hen blijven tot die anderen in stelling waren gebracht." Roglic: 'Blij dat ik het kon afmaken' Ritwinnaar Roglic was uiteraard ook opgetogen. "Er werd hard gereden vandaag. Het was een zware dag. Maar de mannen van de ploeg deden het weer geweldig en hielden mij in goede positie. Ik ben erg blij dat ik het in de sprint kon afmaken."

Na zijn val in de Dauphiné, die hem ook tot opgave dwong in de voorbereidingskoers op de Tour, lijkt hij weer helemaal in orde te zijn. "Tja, wat kan ik zeggen. Ik ben aan het terugkomen. Ik voel mij elke dag een beetje beter. Het is fijn om weer te fietsen." Mollema: 'Sprinten om in het wiel te blijven' Bauke Mollema had een pittige rit achter de rug, bekende hij. "Het begin van de klim viel wel mee. Maar de laatste vier, vijf kilometer werd er keihard tempo gereden. En de laatste kilometer moest ik echt sprinten, sprinten om überhaupt in het wiel te blijven." Tot opluchting van de Trek-Segafredo-coureur lukte dat behoorlijk. "Bij de finish zat ik erbij. Dat is het belangrijkste: ik heb geen tijd verloren. Er was een gaatje van een paar meter misschien, maar ik zat bij de klassementsrenners."

