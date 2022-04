Davis Cup-team treft Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan in Finals

De Nederlandse tennissers zijn bij de loting voor de Davis Cup Finals aan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan gekoppeld. De groepsfase wordt van 14 tot en met 18 september in het Schotse Glasgow gespeeld.

Nederland wist zich begin maart voor de Finals te plaatsen dankzij een 4-0-zege op Canada in Den Haag. Bij de loting zat de ploeg van bondscoach Paul Haarhuis in de vierde en laatste pot.

In 2019 werd de opzet van de Davis Cup gewijzigd, met een introductie van de groepsfase. Dat was ook het enige jaar waarin Nederland tot de groepsfase reikte. In Madrid werd er toen verloren van Groot-Brittannië en Kazachstan. In 2020 verloor Oranje opnieuw van Kazachstan, in de play-offs om plaatsing voor de groepsfase.

Nadal tegen Djokovic

De loting leverde een op voorhand interessante confrontatie op tussen Spanje en Servië in groep B. Mogelijk nemen de topspelers Rafael Nadal en Novak Djokovic het tegen elkaar op. Die groep, met verder ook Canada en Zuid-Korea, wordt in Valencia gespeeld. Het Italiaanse Bologna en het Duitse Hamburg zijn de gaststeden van de andere twee poules.

De beste twee landen van elke groep plaatsen zich voor de knock-outfase. Die wordt eind november in het Spaanse Malaga gehouden.