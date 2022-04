Schaatsteam Worldstream houdt op te bestaan na vertrek boegbeeld Leerdam

Nog geen dag na het vertrek van schaatsster Jutta Leerdam naar Jumbo-Visma maakt haar oude ploeg bekend dat het ophoudt te bestaan. Team Worldstream, twee jaar geleden opgezet door Leerdam en haar partner Koen Verweij, ziet geen toekomst zonder de 23-jarige kopvrouw.

"Wij willen altijd het maximale uit onszelf halen. We doen het niet voor minder. Daarom hebben we op dit moment bewust de keuze gemaakt om de komende jaren niet door te gaan", zegt Verweij in een verklaring van de ploeg.

Eigen ploeg opgezet

In het voorjaar van 2020 vertrokken Leerdam, die kort daarvoor wereldkampioene op de 1.000 meter was geworden, en Verweij bij Team Reggeborgh. In plaats van zich aan te sluiten bij een van de andere commerciële teams, richtten ze een eigen formatie op, getraind door de Oekraïense coach Kosta Poltavets.

Verweij, geplaagd door rugblessures, slaagde er niet meer in aansluiting bij de wereldtop te vinden. Leerdam pakte afgelopen februari olympische zilver op de 1.000 meter en werd daarna voor het eerst in haar carrière wereldkampioene sprint.