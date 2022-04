Steijn durft reputatie bij Sparta wel op spel te zetten: 'Geen wedstrijd kansloos'

Toen Maurice Steijn als trainer bij ADO Den Haag werd ontslagen, hield zijn assistent Henk Fraser de club in de eredivisie. Nu neemt Steijn het bij Sparta over van de opgestapte Fraser en hoopt hij op eenzelfde soort scenario.

"De tijd is heel kort, dat betekent dat we deze week heel veel moeten doen", bekijkt Steijn zijn klus om Sparta minimaal van de onderste twee plaatsen weg te krijgen. "Ik heb er heel veel geloof in, anders had ik het ook niet gedaan."

Steijn (48) zou eigenlijk pas vanaf volgend seizoen op Het Kasteel aan de slag gaan. "Ik kan wel vier weken aan de zijlijn gaan zitten, maar ik ben toch beschikbaar..."

Reputatie

Bang om zijn reputatie te schaden met een degradatie, is Steijn niet. Over het niveau waarop hij bij Sparta aan de slag gaat, had hij met de club geen afspraken gemaakt toen hij er in februari zijn handtekening zette voor een contract voor twee seizoenen.