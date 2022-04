Ruim 3000 koninklijke onderscheidingen uitgereikt bij lintjesregen 2022

Meer dan 3000 mensen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage aan de samenleving, traditiegetrouw de Lintjesregen genoemd. Onder meer advocaat Eva González Pérez, schrijver en dichter Quito Nicolaas en politicus en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet krijgen een lintje. González Pérez is de advocaat die mede de toeslagenaffaire aan het licht bracht en zich blijft inzetten voor de gedupeerde gezinnen. Het feministische maandblad Opzij riep haar uit tot de Meest invloedrijke vrouw van 2021. "Je zou bijna vergeten waarom er een nieuw regeerakkoord moest komen. En een nieuw Kabinet", schreef het blad bij de bekendmaking. "Dat komt door Eva, als eerste." De uit Aruba afkomstige Quito Nicolaas is schrijver, dichter en boekrecensent. Zijn werk, dat is opgenomen in verschillende internationale bloemlezingen, wordt gezien als één van de pijlers van de Arubaanse cultuur. Hij publiceerde 13 boeken, 21 gedichten en 29 essays. PvdA'er Gerdi Verbeet kwam in 2002 in de Tweede Kamer en was van 2006 tot 2012 Kamervoorzitter. Daarna was ze jarenlang voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tot en met mei vorig jaar, toen haar benoeming afliep.

Wanneer kom je in aanmerking voor een lintje? Om een lintje te verdienen moet iemand zich meer dan vijftien jaar inzetten voor de samenleving. De meeste mensen krijgen een onderscheiding omdat ze bijvoorbeeld al jarenlang vrijwilligerswerk doen. Ze moeten door iemand anders worden voorgedragen. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Kanselarij der Nederlandse Orden. Dit jaar ontvangen 2907 vrijwilligers een lintje, 146 mensen kregen een onderscheiding voor hun werk bij een betaalde baan.

Ook minder bekende Nederlanders krijgen een onderscheiding voor hun verdiensten. Onder hen zijn zoals elk jaar veel vrijwilligers, en verder docenten, zorgmedewerkers, sporters, kunstenaars en muzikanten uit Nederland en Caribisch Nederland. In totaal krijgen dit jaar 3026 mensen een lintje. Net als andere jaren krijgen meer mannen dan vrouwen een onderscheiding: 1093 vrouwen worden gedecoreerd, tegen 1933 mannen. Eén van de oudsten die vandaag een onderscheiding krijgen is de 93-jarige Ali van der Schot. Zij is sinds 1945 vrijwilliger voor allerlei maatschappelijke organisaties in Diemen en in Suriname. De alleroudste is de 97-jarige Piet Schreuder, die sinds 1993 vrijwilliger is bij een EHBO-vereniging en zich inzet voor de geschiedschrijving over het Arnhemse park Presikhaaf. Uitzonderlijke bijdrage Elf ontvangers worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste koninklijke onderscheidingen. Deze wordt uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Guillén Fernández Reumann is een van de elf die deze onderscheiding ontvangen. Hij is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan het Radboud UMC en gespecialiseerd het effect van stress op het menselijk brein en het geheugen. Het lintje voor de onderscheiding voor Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw:

Het lintje voor Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw - Kanselarij der Nederlandse Orden