Migrantenboot kapseist ten zuiden van Gran Canaria, 20 volwassenen en 6 baby's vermist

Een migrantenboot met 61 inzittenden is omgeslagen in de Atlantische Oceaan, ongeveer 250 kilometer ten zuiden van Gran Canaria. Zeker 26 opvarenden zijn vermist, onder wie zes baby's. Zeker één persoon is omgekomen.

Correspondent Rop Zoutberg:

"De route van Afrika naar de Canarische Eilanden is de meest dodelijke route die je kan voorstellen. De afstand is groot en de oceaan daar is ruw. Als het fout gaat, gaat het meteen heel erg fout. Dat zie je ook in dit geval. Maar je ziet dus dat deze route - ondanks het gevaar - nog steeds in trek is bij migranten."