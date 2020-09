Frenkie de Jong volgt crisis Barcelona van afstand: 'Het is wel chaos' - NOS

"Het is wel een chaos, er is veel gaande", beaamt Frenkie de Jong wanneer hij wordt gevraagd naar de crisis bij zijn club FC Barcelona. Maar de Nederlander heeft zich na zijn vakantie direct gemeld bij Oranje en heeft alles van een afstandje moeten volgen. Bijvoorbeeld de soap rondom Lionel Messi, kind van de club en al jarenlang de grote ster. De Argentijnse aanvoerder wil weg. "Ik heb hem hier zelf niet over gesproken", vertelt de Jong. "Ook de club niet. Dus ik weet oprecht niet hoe het zit." "Maar", vervolgt de international, "als Messi echt vertrekt, zal dat een enorme klap zijn voor het team en de club. Maar als ik na deze interlands terugkom, zie ik wel wat er is gebeurd bij de club." Koeman in Barcelona De positie van De Jong bij de Catalanen lijkt met de komst van Ronald Koeman als trainer alleen maar versterkt. De voormalig bondscoach is erg gecharmeerd van de middenvelder en liet bij zijn presentatie al meteen weten grootse plannen met hem te hebben.

"Ik heb Koeman alleen even kort telefonisch gesproken, maar als ik in Barcelona kom, zal ik vast met hem gaan spreken over dat soort dingen. En dan ligt het natuurlijk aan mij om te laten zien dat ik moet spelen." Op het moment dat de geruchten over Koeman en Barcelona steeds hardnekkiger werden, zocht De Jong geen contact met de coach. "Ik ga hem niet bellen of appen bij een gerucht om te vragen of het waar is. Ik denk dat hij dan al genoeg aan zijn hoofd heeft."

Over de opvolging van Koeman bij Oranje houdt De Jong zich op de vlakte. "Volgens mij is dat meer aan de KNVB dan aan mij. De bond is leidend en de spelers ondergeschikt hierin." Laat De Jong gewoon maar voetballen in alle onrust. "Het is leuker om op het veld te staan. Ik denk dat wij als groep ook best wel rustig zijn en de sfeer is altijd goed. Dus we merken er verder niet veel van, behalve dan wat nieuwe regels vanwege corona."