Aanvoerder Chiellini zwaait af bij Europees kampioen Italië, speelt nog één finale

Giorgio Chiellini stopt als international van Italië. De 37-jarige verdediger van Juventus was aanvoerder van de ploeg die vorige zomer Europees kampioen werd. Hij twijfelde vanaf het moment dat Italië door Noord-Macedonië werd uitgeschakeld in de WK-kwalificatie.

Chiellini komt vermoedelijk op 1 juni voor de 117de en laatste keer in actie, als in Londen tegen Argentinië wordt gespeeld. Dat is de eerste editie van de zogeheten Finalissima, het duel tussen de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika.

Afscheid op Wembley

"Ik neem afscheid van de nationale ploeg op Wembley, de plek waar ik het hoogtepunt van mijn interlandloopbaan heb gevierd met het veroveren van de Europese titel", aldus Chiellini tegenover DAZN.