'Forse stijging aantal zedenzaken, politie legt verband met The Voice'

In de eerste maanden van 2022 zijn fors meer zedenzaken bij de politie geregistreerd, meldt het AD. Volgens de krant zijn ruim een kwart meer meldingen gedaan van seksueel geweld dan begin 2021. Door het schandaal bij tv-programma The Voice of Holland zouden slachtoffers sneller bereid zijn naar de politie te stappen.

De afgelopen drie maanden registreerde de politie 4000 meldingen van bijvoorbeeld aanranding, ontucht, verkrachting of het ronselen van minderjarigen voor seksuele doeleinden. Dat zijn 1100 meldingen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De krant vermeldt niet in hoeveel gevallen er ook aangifte is gedaan. Bij een melding wordt de politie op de hoogte gesteld van de situatie, maar pas bij een aangifte kan een verdachte strafrechtelijk worden vervolgd.

Meer jongeren

Volgens het AD legt de politie een duidelijk verband met de onthullingen van seksueel wangedrag rondom The Voice of Holland. Gisteren werd bekend het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar vier verdachten. Er liggen aangiftes tegen rapper Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen, zanger Marco Borsato en een regisseur van het tv-programma.

"Veel mensen met een nare ervaring worden kennelijk geraakt door dit nieuws", citeert het AD Lidewijde van Lier van de politie. "Ze willen laten weten dat wat zij ooit hebben meegemaakt ook niet oké was." Volgens het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers treden meer jongeren naar voren over seksueel wangedrag.

Ook bij meldpunten als Mores en Slachtofferhulp kwamen in de nasleep van The Voice meer meldingen dan gemiddeld binnen. Vorig jaar waren er volgens het AD in totaal 12.800 bij de politie geregistreerde zedenzaken. Dat waren er 800 meer dan het jaar ervoor. Het is onduidelijk in hoeverre de coronapandemie van invloed is geweest op deze cijfers.