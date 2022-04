Leerdam stapt over naar schaatsploeg Jumbo-Visma: 'Klaar voor groter team'

Jutta Leerdam stapt over naar de ploeg van Jumbo-Visma. De 23-jarige schaatsster verlaat daarmee Team Worldstream-Corendon, dat ze samen met haar partner Koen Verweij had opgericht.

"Ik heb best wel een tijdje zitten te wikken en wegen, omdat dit voor mij een grote beslissing is geweest", vertelt ze aan De Telegraaf. "Uiteraard wordt er in zo'n traject ook stevig onderhandeld over het contract, maar onderaan de streep luister ik vooral naar mijn gevoel. Ik kies nooit sec voor zekerheid, maar altijd voor de route waarvan ik denk dat die het beste is voor mijn ontwikkeling."

Zilver op de Spelen

Leerdam deed dat onder de hoede van coach Kosta Poltavets. Op de Olympische Spelen pakte ze afgelopen winter zilver op de 1000 meter. In maart werd ze wereldkampioen op de sprint.

Jutta Leerdam wordt voor de eerste keer wereldkampioen sprint: