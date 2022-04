82 miljoen euro om jongeren uit drugscriminaliteit te houden

Het kabinet trekt geld uit om jongeren te behoeden voor een carrière in de criminaliteit. Minister Yeşilgöz van Justitie zegt dat het rekruteren van kinderen door drugscriminelen gestopt moet worden en stelt daarvoor jaarlijks 82 miljoen euro beschikbaar.

"Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens een pakketje af te geven. Ze vragen middelbare scholieren om met hun scooter iemand weg te brengen en op te pikken", schetst de minister. "Op een dag horen ze schoten en raken ze betrokken bij een liquidatie."

Het geld gaat naar vijftien gemeenten waar deze problemen spelen. Het gaat om Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad. Gemeenten moeten zelf specifieke plannen maken voor de meest problematische wijken. Op basis daarvan wordt het geld verdeeld over de verschillende steden. Later dit jaar komen meer gemeenten in aanmerking.

Intimiderende druk

Het idee van het kabinet is dat jongeren zicht krijgen op werk en inkomen, maar ook dat ze streng worden aangesproken als ze in de fout gaan. "Alles valt of staat met jongeren aanspreken op hun gedrag en het betrekken van hun ouders", zegt Yeşilgöz. "Alleen door een intensieve persoonsgerichte aanpak kunnen we de intimiderende druk van drugshandelaren op onze kinderen, scholieren en jongvolwassenen stoppen.''

In het coalitieakkoord reserveert het kabinet voor het tegengaan van de georganiseerde criminaliteit jaarlijks extra geld, oplopend tot een bedrag van 100 miljoen euro vanaf 2025. Het vorige kabinet had hier ook al structureel 434 miljoen euro voor vrijgemaakt.