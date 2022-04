Wekdienst 26/4: Eerste viering Koningsnacht in twee jaar • Secretaris-generaal VN praat met Poetin

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Voor het eerst sinds de coronapandemie wordt Koningsnacht weer gevierd. In de grote steden zijn verschillende festiviteiten, zoals de vrijmarkt in Utrecht en het stadsfestival The Life I Live in Den Haag.

Manchester City ontvangt Real Madrid voor het eerste duel in de halve finales van de Champions League. De wedstrijd begint om 21.00 uur. De return is volgende week woensdag.

VN secretaris-generaal António Guterres is in Moskou om te praten met de Russische president Vladimir Poetin. Onderwerp van het gesprek is de oorlog in Oekraïne. Guterres gaat waarschijnlijk aandringen op vrede tussen de landen.

Mensen die zich hebben ingezet voor de Nederlandse samenleving krijgen als dank daarvoor een onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Wat heb je gemist?

Noord-Korea is van plan om de ontwikkeling van zijn nucleaire arsenaal te versnellen. Dat zei leider Kim Jong-un op een militaire parade waar intercontinentale ballistische raketten (ICBM) getoond werden.

De afgelopen maanden heeft het stalinistische land het aantal rakettesten opgevoerd. Dat doet Pyongyang vermoedelijk om druk uit te oefenen op het Westen om de onderhandelingen te hervatten. Recent voerden de Verenigde Staten de druk op het Noord-Koreaanse regime op met extra sancties. "De kernmacht van de republiek moet op ieder moment klaar staan ter afschrikking", zo wordt Kim geciteerd door het Noord-Koreaanse staatspersbureau.

Hij zei dat het het bezit van kernwapens vooral bedoeld is om een oorlog te vermijden, "maar dat is wellicht niet het enige doel als andere landen ons in ongewenste omstandigheden brengen".