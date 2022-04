Noord-Korea wil ontwikkeling nucleaire wapens versnellen

Noord-Korea is van plan om de ontwikkeling van het nucleaire arsenaal te versnellen. Dat zei leider Kim Jong-un op een militaire parade waar intercontinentale ballistische raketten (ICBM) getoond werden.

De afgelopen maanden heeft het stalinistische land het aantal rakettesten opgevoerd. Dat doet Pyongyang vermoedelijk om druk uit te oefenen op het Westen om de onderhandelingen weer op te starten. Recent voerden de Verenigde Staten de druk op het Noord-Koreaanse regime op met extra sancties. "De kernmacht van de republiek moet op ieder moment klaar staan om afschrik te wekken", zei Kim volgens het persbureau.

Hij zei dat het het bezit van kernwapens vooral bedoeld is om een oorlog af te wenden, "maar dat is wellicht niet het enige doel als andere landen ons in ongewenste omstandigheden brengen".

Nieuwe wapens

Die militaire parade was ter ere van het jubileum van de oprichting van de Noord-Koreaanse krijgsmacht, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Beelden van de parade zijn niet vrijgegeven. Tijdens eerdere parades werden regelmatig nieuwe wapens getoond net als conventionele wapens als artillerie en tanks.

Op de parade werd de Hwasong-17-raket getoond, de grootste ICBM, aldus de nieuwsdienst. De raket werd vorige maand voor het eerst getest. De raket was zo'n 71 minuten lang onderweg en bereikte een hoogte van 6000 kilometer, zei het Noord-Koreaanse staatspersbureau destijds. Die raket kwam in de zee bij Japan terecht.