Kabinet wil gerichtere aanpak corona, minder grove maatregelen

Het kabinet wil vanaf nu gerichte maatregelen nemen om de coronacrisis te bestrijden. De grove, algemeen geldende maatregelen die in het begin van de uitbraak zijn genomen waren noodzakelijk, maar hebben ongewenste economische en sociaal-maatschappelijk schade opgeleverd. Dat schrijft het kabinet in reactie op de bevindingen van honderd onafhankelijke experts die de aanpak tot nu toe hebben onderzocht.

Die experts werden bij het proces betrokken op verzoek van de Tweede Kamer. Die nam een motie aan van de SP en de PvdA voor onafhankelijk advies. Zo konden er lessen worden geleerd voor de verdere aanpak van het virus.

"We weten nu beter waar het virus zich bevindt en wat de bron van de besmetting is", schrijft minister De Jonge mede namens zijn collega's Van Ark (Medische Zorg) en Grapperhaus (Justitie). Daardoor is het mogelijk om specifiekere maatregelen te nemen, op lokaal en regionaal niveau.

Regionaal dashboard

"Het is essentieel dat we het virus lokaal opsporen en lokale maatregelen treffen om het virus in te dammen", schrijft De Jonge. Dat zal leiden tot verschillen in de regels tussen verschillende regio's. Het kabinet wil beter uitleggen waarom die verschillen er zijn. Ook komt er naast het landelijke dashboard een regionaal dashboard met gegevens over uitbraken.

Regio's krijgen een wekelijkse beoordeling van de situatie, in drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Zo kan iedereen zien hoe het in zijn regio gaat. Bij de laatste categorie neemt het aantal besmettingen in hoog tempo toe en moeten ingrijpende maatregelen genomen worden.

Een andere les die het kabinet zegt geleerd te hebben is dat uitbraken in een nog eerder stadium gesignaleerd moeten worden. Dat levert een beter inzicht op. De Jonge: "We willen de drempels voor het testen verlagen door op meer plaatsen te testen en het dichter bij mensen te organiseren, zeker voor mensen die minder mobiel zijn."

Jongeren worden benaderd via TikTok

Begrijpelijk communicatie is essentieel, beseft het kabinet, ook om de beperking gezamenlijk vol te houden de komende tijd. Jongeren zullen benaderd worden via sociale media als TikTok. Ook zal beter aangegeven worden welke reguliere zorg veilig gegeven kan worden, zodat mensen niet uit angst behandelingen mijden.

Tijdens de eerste fase van de corona-uitbraak werden diverse bevolkingsonderzoeken, naar bijvoorbeeld borstkanker, stopgezet omdat de medewerkers elders nodig waren. Bij een tweede golf zal dat niet meer gebeuren, schrijft het kabinet.