Juventus pakt op de valreep volle buit bij Sassuolo en staat stevig in topvier

Juventus heeft z'n vierde plaats in de Serie A, aan het eind van de rit genoeg voor een Champions League-ticket, steviger in handen genomen. De ploeg uit Turijn kreeg met de 2-1 zege bij Sassuolo te veel, maar nam daardoor wel verder afstand van AS Roma, dat zaterdag al van Internazionale verloren had.

Juventus, dat aantrad zonder de op de bank zittende Matthijs de Ligt, had in de eerste helft weinig in te brengen bij de thuisploeg, die herhaaldelijk dreigend voor het Turijnse doel verscheen. Zo schoot Giacomo Raspadori, die in de belangstelling staat van Juve, net naast en kopte Davide Frattesi rakelings over.

Juventus-doelman Wojciech Szczesny redde bij schoten van Domenico Berardi en Gianluca Scamacca, maar moest in de 39ste minuut buigen voor de knal in de korte hoek van Raspadori, die een fraaie aanval door het midden afrondde.