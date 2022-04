Twee militairen zwaargewond bij incident op vliegbasis Leeuwarden

Twee militairen zijn zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de vliegbasis van defensie in Leeuwarden. Volgens de marechaussee was het een bedrijfsongeval met een voertuig op de grond.

Het incident was rond 21.00 uur. In de omgeving van de vliegbasis waren volgens Omrop Fryslân meerdere sirenes te horen. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De twee gewonde militairen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Er is nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. De marechaussee en de vliegbasis willen daar nog geen details over kwijt.