Hattrick Ihattaren binnen tien minuten voor Jong Ajax, schema play-offs bekend

Maar na de onderbreking ging het erg hard. Nadat Naci Unüvar met enig fortuin de 2-1 binnenschoot, was het de beurt aan Ihattaren. In een tijdsbestek van negen minuten maakte hij drie fraaie doelpunten.

De vierde mogelijkheid van VVV ging er in, Joeri Schroijen tikte binnen, waarmee de Limburgers de vroege openingstreffer van Kudus (hard schot) wegpoetsten. Daarna hield VVV de boel goed dicht en werd de rust met een 1-1 tussenstand gehaald.

Jong Ajax begon met Ihattaren, Mohamed Daramy en Mohammed Kudus in de basis. Het sterke elftal van trainer John Heitinga had vanaf de eerste minuut de overhand, maar kreeg toch verrassend veel kansen tegen.

Het slotakkoord werd verzorgd door Ünüvar. Hij benutte een penalty, nadat Daramy na een goede actie neer was gehaald.

MVV komt terug

Ondertussen leek er op De Herdgang lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Jong PSV. Toch zagen de spelers van coach Ruud van Nistelrooij MVV in de tweede helft een punt pakken.

De Eindhovenaren waren vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong gekomen via Jenson Seelt en Richard Ledezma. In het laatste kwartier knokte MVV zich toch nog terug. Een eigen doelpunt van Nigel Thomas en een late treffer van de nét ingevallen Arian Kastrati brachten de Maastrichtenaars een punt.

Eerder op de dag maakte de KNVB een voorlopige indeling voor de play-offs in de nacompetitie bekend. De winnaar van ADO Den Haag tegen Roda JC speelt tegen de nummer zestien van de eredivisie.