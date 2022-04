'Politie dreigt onderspit te delven tegen georganiseerde vechtgroepen'

Vechtafspraken zijn geplande gevechten tussen hooligans van verschillende voetbalclubs op een afgeschermde locatie zoals in een bos of onder een viaduct. Vooraf maken de hooligans afspraken over het aantal deelnemers dat meedoet aan het gevecht.

De vrees bestaat dat agenten binnenkort niet meer zijn opgewassen tegen 'georganiseerde vechtgroepen' van voetbalhooligans. Dat schrijven onderzoekers van Bureau Beke in het vandaag verschenen rapport Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later.

Daarnaast vallen vechtgroepen elkaar steeds vaker onverwacht aan op openbare plekken, zoals in horecagelegenheden of in woonwijken: zogeheten Hit-and-Run-acties. "Op die openbare locaties is het risico groter dat niet betrokken burgers slachtoffer worden van de rellen", zegt Wolsink.

"Zorgwekkend," noemt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw dat. Paauw houdt zich landelijk al lange tijd bezig met voetbalgeweld en hooligans. "Het is altijd de vrees geweest dat de vechtafspraken zich verplaatsen uit de bossen en volstrekt willekeurige burgers daarin terechtkomen."

Jonger en sterker

Naast de verschuiving van een deel van de gevechten van geheime locaties naar drukke gebieden, zag Bureau Beke de afgelopen jaren nog een belangrijke ontwikkeling. De vechtgroepen worden jonger en sterker, omdat de groepen selecteren op de beste vechters. Dankzij trainingen en deelname aan gevechten ontwikkelen deelnemers zich tot 'ware vechtmachines', is te lezen in het onderzoek.

De organisatie en techniek van de vechtgroepen verbetert zodanig dat volgens Wolsink 'het risico bestaat de politie een keer het onderspit gaat delven'. Zo trainen vechtgroepen op technieken om agenten van politiepaarden te trekken en wijken ze minder snel wanneer de ME wapenstok trekt.

"De politie wordt al een aantal jaar geconfronteerd met groepen die geoefend zijn in het samen optrekken," zegt Paauw. Die groepen delen ook methoden om de politie aan te vallen. "Dat betekent dat we nieuwe technieken en tactieken moeten ontwikkelen om beter geprepareerd te zijn. We moeten de bewegingen van die groepen beter volgen, zodat we eerder kunnen ingrijpen."

Kooigevechten

Een derde ontwikkeling die wordt beschreven in het onderzoek is de opkomst van kooigevechten. Leden van vechtgroepen doen mee aan gevechten van de organisatie King of the Streets (K.O.T.S.), waar ze elkaar één tegen één in een kooi bevechten.

Brian Hooi is een van die K.O.T.S-vechters. Namens Feyenoord Hooligans nam hij deel aan twee kooigevechten van King of the Streets. "Bij K.O.T.S zijn er geen regels, geen tijdslimiet en je vecht op een betonnen vloer", zegt hij. Het gevecht gaat door tot een van de twee knock out is. "Of hij ligt, of ik."