Gelderse 'Tinder Swindler' hangt ruim 5 jaar cel boven het hoofd

Dure auto's, grote huizen en meerdere vrouwen. Een 45-jarige man uit Huissen werd vandaag in de rechtbank door het Openbaar Ministerie omschreven als een soort Gelderse 'Tinder Swindler'. Hij zou jarenlang een luxe leven hebben geleid door vrouwen in te palmen en hen te gebruiken om aan geld te komen. Net zoals de hoofdpersoon in de populaire documentaire op Netflix.

Justitie verdenkt de man van het witwassen van van bijna een miljoen euro, oplichting en valsheid in geschrifte. Daarvoor moet hij, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 5,5 jaar de cel in. De Huissenaar kreeg hulp van onder anderen drie vrouwen en een man, tegen wie justitie ook straffen heeft geëist.

Volgens Omroep Gelderland haalde het OM de Netflix-documentaire Tinder Swindler aan, omdat de zaak gelijkenissen vertoont. De film vertelt het verhaal van de Israëlische oplichter Simon Leviev die de datingapp Tinder gebruikte om verschillende vrouwen emotioneel op te lichten om zijn luxe levensstijl te bekostigen.

Nepbedrijven

De Huissenaar had volgens justitie tussen 2006 en 2018 verschillende bedrijven - onder meer in Arnhem - die alleen op papier bestonden. Hij zou salaris hebben uitbetaald aan onder anderen de drie vrouwelijke verdachten die zogenaamd officemanager of accountmanager waren, maar geen werkzaamheden verrichtten.

De Huissenaar onderhield hun bankrekeningen en liet de vrouwen tekenen voor onder meer een hypotheek voor een huis in Velp, een hypotheek voor een riante woning met paardenstallen in Rheden, een lening voor een Ferrari en de overname van een coffeeshop in Apeldoorn. Zelf kocht hij onder een valse naam een hotel in het Duitse Winterberg en meerdere dure auto's, zoals een Bentley en een Porsche.

Meerdere vrouwen verklaarden tijdens de zitting "jong en verliefd te zijn geweest" en zeiden nu pas te beseffen dat ze "dom en naïef" waren. De man hield hun onder meer voor dat hij door een faillissement zelf geen hypotheek meer kon krijgen en ze zouden naar eer en geweten hebben gehandeld.

Contant geld

Justitie gelooft niet dat de vrouwen van niets wisten. De officier eist tegen een vrouw uit Zevenaar dan ook drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Tegen een vrouw uit Brummen wordt veertig maanden cel geëist. De derde vrouw, uit Duiven, moet volgens justitie anderhalf jaar de cel in.

De man die volgens het OM bij het witwassen betrokken was, moet volgens justitie een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf krijgen. Ook wil justitie zijn autobedrijf in Doesburg verbeurd verklaren, omdat de onderneming is gestart met grotendeels crimineel vermogen. De autohandelaar zou in opdracht van de Huissenaar meerdere auto's hebben gekocht en verkocht. Volgens justitie kon hij hebben geweten dat het niet legaal was, omdat alle deals met contant geld werden betaald.

De rechtbank doet in juni uitspraak in de fraudezaak.