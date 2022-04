Cubaanse moeders vrezen voor lot demonstrerende zonen

Een groep Cubaanse moeders komt in Havana bijeen en zoekt steun bij elkaar. Allemaal hebben ze zonen die in afwachting van hun straf vastzitten. Het zijn jonge jongens, twintigers, in de bloei van hun leven. Maar ze kunnen hoge straffen krijgen en voor lange tijd de gevangenis in draaien omdat ze vorig jaar meededen aan massaprotesten tegen het Cubaanse regime.

Duizenden Cubanen in het hele land gingen tijdens de pandemie de straat op. Het was een spontaan en zeldzaam protest dat begon in een gemeente buiten de hoofdstad Havana maar uiteindelijk in het hele land losbarstte en twee dagen duurde. De demonstranten voerden actie vanwege een optelsom aan problemen: er waren voedsel- en medicijntekorten en grote prijsstijgingen.

Straffen tot 30 jaar cel

Het destijds zeldzame protest komt de demonstranten nu duur te staan. Tijdens processen van de afgelopen maanden werden al celstraffen uitgedeeld van tussen de vijf en de dertig jaar. Moeder Yaquelin Cruz is bang dat haar minderjarige zoon Darial, die ook mee protesteerde, voor vijftien jaar wordt opgesloten; dat is nu tegen hem geëist.

Haar buurvrouw Migdalia Gutiérrez heeft ook grote zorgen over haar zoon Bruce Nelvis van 20. Ze laat zijn foto zien aan de andere vrouwen in de groep. Volgens Gutiérrez is haar zoon onschuldig, want hij was helemaal niet bij de protesten. "Mijn zoon doet sociaal-maatschappelijk werk op een boerderij. Hij was de dag van het protest tot een uur of vier, vijf op de boerderij en hij heeft niet meegedaan aan de manifestatie."

Ze denkt dat hij verwisseld is met iemand anders die op haar zoon leek. "Maar de jongen op de foto die volgens de politie mijn zoon is, lijkt misschien op hem maar hij heeft geen tatoeages, en mijn zoon wel. Hij is onschuldig!"

Even terug naar juli 2021: zo ging het er toen aan toe in Cuba: