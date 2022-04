Onderzoek naar mislukte stunt in Arizona waarbij vliegtuig neerstortte

De stunt moest de eerste vliegtuigwissel in de geschiedenis worden. De piloten sprongen op vier kilometer hoogte uit hun vliegtuig en probeerden het andere te bereiken om vervolgens weer achter het stuur te kruipen. Een van de toestellen raakte in een oncontroleerbare spin, waarna het neerstortte.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar een stunt van de Red Bull Air Force waarbij twee piloten in de lucht van vliegtuig wilden wisselen. Dat mislukte, waarna een van de vliegtuigen neerstortte in de buurt van Eloy, een plaatsje in de staat Arizona. Niemand raakte gewond.

Red Bull had toestemming gevraagd voor de stunt, maar de luchtvaartautoriteit had die niet verleend. Omdat Red Bull toch heeft doorgezet is nu een onderzoek gestart dat kan leiden tot een boete of het verliezen van de vergunning om te vliegen.

Volgens de Federal Aviation Administration landde de piloot van het neergestorte vliegtuig veilig met zijn parachute. De andere piloot kreeg wel controle over het tweede vliegtuig en zette het aan de grond, meldt persbureau AP.