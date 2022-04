Twitter alsnog akkoord met overname door Elon Musk, deal van 44 miljard dollar

Twitter is akkoord met een overname door Elon Musk. Dat hebben de twee partijen bekendgemaakt, kort nadat de handel in de aandelen Twitter vanavond was stilgelegd.

Musk, onder meer bekend van Tesla, betaalt 54,20 dollar per aandeel. Daarmee komt de totale deal op een bedrag van 44 miljard dollar, omgerekend 41 miljard euro. Daarmee is er sprake van een opmerkelijke draai. Waar het er eerst op leek dat het sociale netwerk niet overgenomen wilde worden door de miljardair, is in zeer korte tijd alsnog een deal rondgekomen.

De voorzitter van de raad van commissarissen van Twitter zegt dat Musks voorstel aan een zorgvuldig proces is onderworpen, "met een focus op waarden, zekerheid en financiering".

Wending

Vorige week kreeg de zaak een wending, toen bleek dat Musk de financiering om Twitter over te nemen rond had. Hij kreeg geld van banken (leningen van in totaal 25,5 miljard dollar) en daarnaast stelt hij zelf 21 miljard dollar beschikbaar.

Daardoor was Musk opeens een serieuze kandidaat voor het bestuur van Twitter. Volgens meerdere Amerikaanse media is er sinds gisteren onderhandeld, tot in de vroege uurtjes. Vaak duren dit soort onderhandelingen overigens langer. Het is pas elf dagen geleden dat Musk überhaupt aankondigde Twitter te willen overnemen.

Gifpil ingezet

Een dag nadat Musk zijn bod bij Twitter had neergelegd, had het bestuur juist de zogeheten gifpil ingezet. Dit is in feite een beschermingsconstructie die het voor een aandeelhouder heel moeilijk maakt om alle aandelen op te kopen. Daarbij gaf Twitter het signaal af dat het bedrijf deze overname als ongewenst zag.

Wat zal hebben meegespeeld, is de druk die aandeelhouders hebben uitgeoefend. Die hebben volgens persbureau Reuters op onderhandelingen aangedrongen nadat duidelijk was geworden dat Musk de financiering rond heeft.