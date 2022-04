Muziekwereld eert Henny Vrienten, 'we mogen hem heel dankbaar zijn'

Liedteksten, foto's van oude concertkaarten en opgehaalde herinneringen: fans van Henny Vrienten staan uitgebreid stil bij het overlijden van de muzikant, componist en Doe Maar-frontman. "Dit was alles", schrijft een fan op Twitter. Een ander verzucht "alles gaat voorbij", twee verwijzingen naar Vrientens nummers. Anderen halen de songtekst van Bandje in de Wolken aan, dat op een van Vrientens soloalbums staat. "Als mijn adem op is, het gedaan is met mijn leven, reis ik naar de hemel toe om een concert te geven", luidt de tekst. "Want ik was nog lang niet klaar, mijn bas niet uitgeklonken. Ik klop aan en meld me daar bij het bandje in de wolken." Ook de muziekwereld reageert aangedaan op Vrientens dood. "Grootheid. Held. Geschrokken en verdrietig van het bericht over z'n overlijden", schrijft singer-songwriter Bertolf op Twitter. Bassist Hidde Roorda, die in de band speelt van zangeres Aafke Romeijn, schrijft: "Ik ga even een potje janken." "Lieve Henny is hemelen", twittert zanger en gitarist Tim Knol.

M'n allereerste concert, als 14-jarige. Fantastische band, aangevoerd door een fantastische muzikant, met muziek die nog door zoveel mensen geliefd is.



Het ga je goed Henny Vrienten ❤



En om je vraag te beantwoorden of dit alles was? Zeker niet, je blijft een grootheid! pic.twitter.com/QLk7U6gUYz — Giorgos Brentjes (@giorgeauws_) April 25, 2022

Ook op andere manieren wordt stilgestaan bij de dood van Vrienten. Presentator Chiel van Praag, die Doe Maar in 1981 ontving voor zijn programma Nederland Muziekland, gaf vandaag extra aandacht aan de songtitels van zijn nummers. "Vrijwel allemaal titels met een diepe inhoud", zegt hij. "Niet van het genre 'ik hou van jou, ik blijf je trouw', maar heel geëngageerd." Radiomaker Frits Spits, die Doe Maar in de jaren 80 in zijn studio ontving, onderstreept ook Vrientens talent voor tekstschrijven. Dit ging volgens Spits gepaard met een enorme interesse in poëzie. "Zijn hele huis stond vol met poëziebundels. Ik geloof dat hij er 40.000 had", zegt hij in Nieuws en Co. Spits herinnert zich een gesprek dat hij ooit met Vrienten had, over het verschil tussen liedtekst en poëzie. "Hij zei: 'Een muziektekst is de directe link van jou naar mij. Maar een gedicht daalt neer op papier. Daar gaat een lezer rustig over nadenken, en dan komen de diepere gedachten. Met liedteksten kan dat niet. Dat moet direct overkomen.' En daar was hij meester in." Vanmiddag kwam het bericht dat Henny Vrienten is overleden, op 73-jarige leeftijd. Een terugblik op zijn leven:

Veelzijdige Henny Vrienten had succes, zowel met Doe Maar als solo - NOS

Behalve Vrientens schrijftalent worden ook zijn muzikale verdiensten gememoreerd. "Zijn basspel, dat stond als een huis. Daar kon je alles mee doen. Dus dat was heerlijk", zegt instrumentalist Joost Belinfante in Radio EenVandaag. Belinfante was enige tijd bassist van Doe Maar tot Vrienten hem in 1981 verving. Daarna speelde hij nog als gastinstrumentalist in de Nederpopband. "Als muzikant is het heel prettig om met iemand te spelen die zo'n fundament neerlegt." Frits Spits beschrijft in Nieuws en Co de wijze waarop Vrienten zijn basgitaar bespeelde. "De bas was bijna vergroeid met zijn lichaam", zegt hij. "Hij stond een beetje gekromd over dat instrument. En hij keek dan naar zijn collega's." Vrientens rol als tekstschrijver en componist zorgde er volgens Belinfante dan ook voor dat Doe Maar "ineens een echt professionele rockband werd". Muziekjournalist Leo Blokhuis is het daarmee eens. "Toen Henny bij Doe Maar kwam, toen is het de grote band geworden zoals wij ze kennen", zegt hij. "Toen is het het enorme succes geworden wat het uiteindelijk gebleken is. En dat heeft heel veel met Henny Vrienten te maken."

De NPO besteedt vanavond extra aandacht aan zanger en componist Henny Vrienten. Om 22.20 uur is op NPO 3 het VPRO-programma On Stage te zien. Vrienten was daar vorig jaar te gast. NPO 1 zendt om 00.05 uur een aflevering van Het Uur van de Wolf uit waarin Vrienten met zijn zoon te zien was. Ook de radiozenders staan in hun programma's stil bij het overlijden van de muzikant.