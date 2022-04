Huizen Brokopondo onder water door extreme regenval in Suriname

Het Berg en Dal-vakantieoord in Brokopondo is al anderhalve week gesloten omdat grote delen compleet blank staan. In het ' Adventure Center ' komt het water tot aan het dak. Scholen in de omgeving blijven voorlopig dicht vanwege het hoge water, meldt Waterkant.net .

Als de dam overstroomt en bezwijkt, zijn de gevolgen voor Suriname groot. De waterkrachtcentrale leverde vorig jaar 80 procent van alle stroom in het land. Volgens Staatsolie verkeert de dam overigens in topconditie.

Door aanhoudende regenval in Suriname zijn dorpen in de regio Brokopondo onder water gelopen. Huizen staan soms tot aan het dak onder water. Het Surinaamse Rode Kruis heeft de situatie als een ramp bestempeld. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna:

"Het is opvallend hoe het klimaat in Suriname de afgelopen jaren is veranderd. Vroeger wist je wanneer de droge tijd begon en wanneer de regentijd, maar nu is dat niet meer te voorspellen. Er zijn nu bijvoorbeeld zware regens terwijl we nog midden in de droge tijd zitten.

Doordat er al maanden zo veel regen valt, is het niet gelukt om in het stuwmeer de ruimte te creëren die noodzakelijk is om de grote hoeveelheden neerslag op te vangen. Als straks in mei de grote regentijd aanbreekt kan de situatie dus nog erger worden. Experts maken zich ook zorgen, want als de dam overstroomt, is een damdoorbraak niet uit te sluiten en dan loopt zelfs Paramaribo gevaar."