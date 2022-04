Steijn vervroegd naar Sparta als opvolger van opgestapte Fraser

Eigenlijk zou Maurice Steijn pas in juli beginnen als trainer van Sparta, maar na het vertrek van Henk Fraser komt hij eerder. Steijn heeft nog vier wedstrijden om de Rotterdamse club te behoeden van degradatie.

Steijn begint dinsdagochtend aan die zware taak. Samen met assistenten Nourdin Boukhari en Jeroen Rijsdijk staat hij dan voor de eerste keer voor de groep. Eerder was de 48-jarige Steijn hoofdtrainer bij ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al-Wahda en NAC Breda.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is tevreden met de vervroegde komst van Steijn. "Als club zijn we blij dat hij bereid is om niet per 1 juli te starten, maar ons nu al wil helpen. Het is tekenend voor het karakter dat hij niet voor de veilige weg kiest en nu ook deze doelstelling wil realiseren."

Vertrek Fraser

Nijkamp ontsloeg afgelopen zondag assistent-trainer Aleksandar Rankovic. Fraser, volgend jaar actief bij FC Utrecht, besloot daarop per direct te stoppen als trainer van Sparta.

In onderstaande video reageren Henk Fraser, Gerard Nijkamp en Adil Auassar op de gebeurtenissen van de laatste dagen.