Joran Kweekel is de EK badminton in Madrid begonnen met een klinkende zege. Na een snelle eerste game bood de Pool Mikolaj Szymanowski in de tweede meer tegenstand, maar in gevaar kwam de overwinning in de eerste ronde van het enkelspel nooit: 21-6, 21-15.

De als tweede geplaatste Mark Caljouw hoefde in de eerste schifting niet in actie te komen. Hij speelt dinsdag in de tweede ronde tegen de Fin Kalle Koljonen. De 23-jarige Kweekel treft dan de Oekraïner Danylo Bosnioek.